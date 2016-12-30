How the political landscape in Europe will be changed in 2017?
The story of Netherland’s ratification
The image of China in Ukrainian mass-media
Білорусі стає все важче тримати геополітичний баланс: ризики для України
Як буде мінятися політичний ландшафт Європи в 2017 році?
How the political landscape in Europe will be changed in 2017?
Europe is expected a number of presidential and parliamentary elections in 2017 which have the potential to change dramatically the political landscape in the key European Union’s member-states. It definitely effects their attitude towards the Russian military aggression committed by this country against Ukraine. It is also expected that some EU countries might initiate the rolling back of the sanctions imposed by the European Union against Moscow.
Ратифікація Нідерландами Угоди про асоціацію: що далі?
The story of Netherland’s ratification
The interpretative decision adopted by the Council of the European Union on December 15, 2017 regarding the political consequences of the advisory referendum in Netherlands (it concerns the political future of the Ukraine – EU Association agreement) raised a lot of discussions in media and among experts. Someone stated that Ukraine has been betrayed by the EU because after all events occurred since 2014 the official Kyiv failed in its attempts to be closer to the European Union. What is true and what does not in those assumptions?
Образ Китаю в українському медійному просторі
The image of China in Ukrainian mass-media
The image of China in the Ukrainian mass media is a subject for profound expert examinations. This country which has a lot of national interests in Ukraine should be most recognizable for average Ukrainians as a partner that provides not only the goods for the national market (sometimes a low- quality) but also investments and technologies. Therefore both – Ukraine and China – have to encourage professional dialogue about further mutually beneficial cooperation in many fields.
Фінляндія: засуджено голову антикорупційної поліції
Рік, що минає: деякі підсумки від світових медіа
США, Росія: військове співробітництво заборонено
Росія, НАТО: переговори виявили глибокі протиріччя
Європейський Союз і Куба встановили дипломатичні відносини в 1988 р. Всі 28 держав - членів ЄС підтримують двосторонні дипломатичні відносини з Кубою. Представництво ЄС було відкрито в Гавані в 2003 році і модернізовано в повноцінну делегацію в 2008 році.
Американська допомога в розрізі по країнам
Україна, ЄС: окремі результати дії зони вільної торгівлі
Модератор групи Geostrategy Сергій Даниленко
Українські виробники активно використовують преференції в рамках торгівлі між Україною та ЄС. Наприкінці 2016 року вже повністю використано 11 тарифних квот:
Франція готова до переговорів з Путіним
Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Эро
Франція готова до переговорів з В.Путіним, однак жодного політичного рішення за участю Б.Асада не буде. Наразі необхідним є відновлення переговорів для забезпечення політичного переходу на основі резолюції 2254 Ради Безпеки ООН.
Ми повинні продовжити надавати підтримку
Сенатор США Боб Коркер (Bob Corker) республіканець-Теннесі
Після телефонної розмови з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом, сенатор США Боб Коркер (республіканець-Теннесі), голова сенатського комітету із закордонних справ, наголосив на подальшій