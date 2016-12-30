У 2017 року в низці країн, розташованих на Європейському континенті, відбудуться президентські і парламентські вибори. Від результатів виборів в окремих країнах буде залежати успіх України на шляху утримання Європейського Союзу на твердих позиціях протидії російській агресії.

Зокрема, парламентські вибори в 2017 році заплановані в Албанії, Вірменії, Чеській Республіці, Франції, Німеччині, Ліхтенштейні, Нідерландах, Норвегії та Великій Британії. Серед названих держав Україну найбільше цікавлять результати парламентських виборів в Німеччині, Франції, Чехії та Нідерландах.