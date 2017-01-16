Опитані українські експерти не схильні перебільшувати значення слів австрійського міністра. "Доки європейські політики діють всередині своєї країни, вони керуються інтересами своєї партії. А коли переходять на наднаціональний рівень - грають за іншими правилами і керуються принципами стабільності в Європі", - сказав DW експерт аналітичної групи Geostrategy Володимир Денисюк. Він вважає що вкрай низька увага російської преси до поїздки Себастьяна Курца на Донбас може свідчити, що "цей візит не сподобався російській стороні".

Позитивні оцінки