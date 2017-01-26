How the EU – US relations will be changed under Tramp?
Davos economic forum: what should we expect?
How the political landscape in Europe will be changed in 2017?
The story of Netherland’s ratification
Як зміняться відносини США – ЄС після приходу Трампа?
How the EU – US relations will be changed under Tramp?
The new US Administration is thinking how to follow the relationships with the EU and NATO – key transatlantic partners, which were the pillars in the period of long-term confrontation with the former Soviet Union. But now there are so many unclear challenges hybrid threats coming not only directly from Moscow, but also from the very close ally – from the United States. What Ukraine should expect from those developments, and how the EU might face it?
Економічний форум в Давосі: чого очікувати?
Davos economic forum: what should we expect?
The World economic forum-2017 in Davos is devoted to the resistible leadership which, under current geopolitical circumstances, plays unique role in crisis solutions of mutual international conflicts. But first glance on the level of participants gives the ground to state that this forum will be particular – no one from the high-level official of the key world players comes to Switzerland. The US, Germany and France are preparing to the reloading of its political elites. What Ukraine should expect from Davos-2017?
Як буде мінятися політичний ландшафт Європи в 2017 році?
How the political landscape in Europe will be changed in 2017?
Europe is expected a number of presidential and parliamentary elections in 2017 which have the potential to change dramatically the political landscape in the key European Union’s member-states. It definitely effects their attitude towards the Russian military aggression committed by this country against Ukraine. It is also expected that some EU countries might initiate the rolling back of the sanctions imposed by the European Union against Moscow.
США, Північна Корея: відповідь на напад буде нищівна
США, Мексика: двосторонні відносини напружуються
ЄС, Великобританія: країна готується до виходу з ЄС
Україна: Президент звільнив В.Мармазова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Корея
Сенегал, Замбія: конфлікт триває
Світ: яким є розподіл багатств
Франція: триває президентська передвиборча кампанія
Розміщення сил союзників по НАТО в Польщі
Європейський Союз і Куба встановили дипломатичні відносини в 1988 р. Всі 28 держав - членів ЄС підтримують двосторонні дипломатичні відносини з Кубою. Представництво ЄС було відкрито в Гавані в 2003 році і модернізовано в повноцінну делегацію в 2008 році.
Скасувати санкції США в обмін на скорочення ядерного арсеналу РФ - це віддати Україну
Ельмар Брок
Скасувати санкції проти Росії, запроваджені США у зв'язку з анексією Криму та агресією проти України, в обмін на скорочення Москвою її ядерного арсеналу означало б "угоду про продаж свободи іншої країни", вважає чинний голова комітету Європарламенту з закордонних справ, представник німецького Хри
Іран на милість Путіна, безпрецедентний, але крихкий союз
Аліреза Надер (Alireza Nader), старший аналітик корпорації RAND
Росія і Іран налагодили безпрецедентний, але крихкий союз на Близькому Сході. Російсько-Іранське співробітництво є ключовим для забезпечення виживання режиму президента Башара Асада в Сирії і знищенням повстанців зі східної частини Алеппо. Російські бомбардувальники використовували іранські війсь
Україна, ЄС: окремі результати дії зони вільної торгівлі
Модератор групи Geostrategy Сергій Даниленко
Українські виробники активно використовують преференції в рамках торгівлі між Україною та ЄС. Наприкінці 2016 року вже повністю використано 11 тарифних квот: